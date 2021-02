A partire dal prossimo 25 febbraio, ANCI e IFEL organizzano un ciclo di dieci webinar sul personale delle amministrazioni comunali. Il ciclo si compone di tre percorsi formativi.

Il primo percorso, di quattro webinar, si concentra sulle nuove regole per le “Assunzioni del personale”, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro completo delle disposizioni sulle assunzioni del personale e le relative indicazioni operative, così da consentire alle amministrazioni di potere dare corso alla loro effettuazione in tempi brevi, superando i dubbi legati all’affastellarsi in modo confuso delle disposizioni, senza un testo unico e senza l’abrogazione espressa delle norme precedenti. Docente di questo primo percorso formativo è il dottor Arturo Bianco.

Il secondo, anch’esso articolato in quattro webinar, si focalizza sui “Fondi decentrati e contrattazione integrativa” ed è finalizzato a rappresentare il quadro a regime delle risorse decentrate e delle regole di impiego delle stesse, sia per il personale del comparto che per quello dell’area dirigenziale. Il nuovo assetto discende, da un lato, dalla sottoscrizione dei CCNL 2016/2018 e, dall’altro, dalle norme di legge medio tempore intervenute, soprattutto dalla rinnovata disciplina delle assunzioni nei comuni e dalle correlate opportunità di incremento dei fondi oltre la soglia legale dell’anno 2016. Docente di questo secondo modulo formativo è il dottor Giuseppe Canossi.

Il terzo ed ultimo percorso si concentra sulla materia dei concorsi pubblici per l’accesso alle amministrazioni comunali, contesto sul quale le politiche normative recenti hanno insistito molto in termini di innovazioni procedurali e di imparzialità delle attività comparative. I recenti accessi normativi si caratterizzano per l’incentivo verso formule aggregative di gestione, con l’individuazione di vere e proprie “centrali di committenza” concorsuali in analogia con quanto viene fatto per gli appalti. L’innovazione tecnologica apre le porte a Pubbliche Selezioni 3.0 che non limitano l’utilizzo dell’informatica a mero ausilio amministrativo dei Responsabili e delle Commissioni ma che vedono trasformare le procedure in sensi completamente nuovi. Docente del terzo percorso formativo è l’avvocato Giampaolo Teodori.

Nelle prossime settimane verranno comunicati i programmi dei singoli eventi e le modalità d’iscrizione.

Ulteriori dettagli A QUESTO LINK. Per info scrivere a formazione@fondazioneifel.it