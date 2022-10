Due incontri istituzionali, a Borgomanero e Torino, nell’ambito del progetto PRO.FIL.E, volto allo sviluppo di partenariati tra il Piemonte e il Benin. L’iniziativa vede come capofila ANCI Piemonte ed è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Regione, a valere sul bando Piemonte & Africa sub sahariana – Anno 2020. Partner del progetto i comuni di Borgomanero e Baldichieri d’Asti, ma anche l’EnAIP Piemonte e la cooperativa “Il Frutto Permesso”. L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione e lo scambio tra i Comuni attraverso iniziative di formazione rivolte ad amministratori e dipendenti pubblici su temi di grande attualità, tra cui la tutela delle risorse naturali e il sostegno allo sviluppo del settore agroecologico, in particolare delle attività dei piccoli produttori, delle donne e dei nuclei familiari.

La delegazione beninese è stata accolta dallo staff progetti europei di ANCI e da Ignazio Stefano Zanetta, nella duplice veste di vicepresidente ANCI e di vicesindaco del Comune di Borgomanero. “Ricevere la delegazione beninese, prima a Borgomanero e poi a Torino, è stato un onore – spiega Zanetta – abbiamo presentato i nostri territori e con loro abbiamo affrontato diverse questioni, confrontandoci sui temi dell’ambiente e del lavoro. I Comuni piemontesi – prosegue – sono attivi in Benin e in tante altre aree dell’Africa sub-sahariana da molti anni. Come ANCI, offriamo supporto e affiancamento nella realizzazione dei progetti e ci candidiamo a realizzarne altri in futuro”.

“Il nostro obiettivo è quello di costruire partenariati vincenti – dice Joseph Capko, sindaco di Allada e rappresentante di ACAL, associazione di rappresentanza dei Comuni beninesi omologa di ANCI -. Il nuovo presidente del Benin ha una visione chiara del futuro del Paese, basata sullo sviluppo dell’agricoltura e del turismo. Noi sindaci siamo in prima linea”.

Maixent Ogou, direttore dell’ONG Action Plus, aggiunge: “Il futuro è nello sviluppo delle attività di partenariato. Da ormai 12 anni collaboriamo attivamente con Borgomanero e con il Piemonte, siamo molto soddisfatti”.

Dello stesso avviso l’assessore regionale Maurizio Marrone, che ha incontrato la delegazione beninese nella sede di ANCI Piemonte: “La cooperazione decentrata è da tempo nell’agenda della Regione Piemonte, che sostiene le progettualità dei Comuni attraverso appositi bandi”.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha presentato il nuovo bando Piemonte & Africa sub sahariana – Anno 2020 (tutte le info QUI).

All’incontro nella sede di ANCI Piemonte erano presenti, in collegamento da remoto, l’ambasciatore italiano in Benin, Stefano De Leo, il viceambasciatore Tarek Chazil e Antonio Ragonesi, capo Area Relazioni Internazionali di ANCI nazionale e coordinatore del Gruppo di lavoro 5 del CNCS – MAECI, dedicato al partenariato territoriale. Ragonesi ha ribadito l’importanza dei progetti di cooperazione internazionale e ricordato come in questi anni sia notevolmente cresciuto il ruolo svolto dalle amministrazioni locali nel promuovere le iniziative di sviluppo internazionale con il passaggio dalla cooperazione decentrata al partenariato territoriale.

