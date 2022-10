Il nuovo bando della Regione “Piemonte e Africa sub-sahariana Anno 2022 – Partenariati territoriali per un futuro sostenibile” sarà presentato ufficialmente ai Comuni piemontesi nella sede di ANCI Piemonte, in Via Maria Vittoria 12 a Torino.

L’evento si terrà mercoledì 12 ottobre, dalle ore 9:30 alle 13 in presenza, in occasione dell’incontro con gli stakeholders piemontesi interessati alla cooperazione in Benin già programmato nell’ambito del progetto Pro.Fil.E, realizzato con il contributo di Regione e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Dopo l’introduzione del vicepresidente ANCI Ignazio Stefano Zanetta e dell’assessore regionale Maurizio Marrone, prenderà la parola il sindaco del Comune di Allada, Joseph Capko, anche in rappresentanza dei Comuni beninesi associati all’ACAL (Associazione dei Comuni dell’Atlantico e del Litorale). Interverranno da remoto l’ambasciatore italiano in Benin, Stefano De Leo, e il responsabile per la cooperazione decentrata di ANCI nazionale, Antonio Ragonesi.

Seguiranno un dibattito aperto ai partecipanti e la presentazione del nuovo bando “Piemonte e Africa sub-sahariana Anno 2022 – Partenariati territoriali per un futuro sostenibile” con il quale la Regione Piemonte intende sostenere le iniziative di cooperazione decentrata delle Autonomie Locali piemontesi, per consolidare e rafforzare i partenariati territoriali tra le comunità piemontesi e africane e accrescerne la consapevolezza sul ruolo e l’importanza della cooperazione decentrata come risorsa del territorio.

Per partecipare all’iniziativa e portare la propria testimonianza in vista di nuovi eventuali progetti futuri è necessario ISCRIVERSI CLICCANDO QUI.

Tutte le informazioni sul nuovo bando A QUESTO LINK.