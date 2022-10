Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un comunicato riportante indicazioni e specifiche rispetto agli obblighi PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti degli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere), in quanto confluiti nella misura PNRR Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Il Viminale ha inoltre pubblicato la Circolare DAIT n. 111 del 29 settembre u.s, recante “Prime indicazioni per il monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati”, proprio in inadempimento alla Missione M2C4 Intervento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del PNRR, dove gli interventi di cui sopra ricadono.