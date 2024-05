Una delegazione proveniente dalla città irlandese di Dún Laoghaire è stata ospite della città di Alessandria per una serie di incontri tecnici organizzati nell’ambito del bando europeo “City to city Exchanges”, che fa parte del programma European Urban Initiative.

La delegazione – composta da David Lawless (responsabile del Dipartimento per lo Sviluppo del Turismo) e da Conor Geraghty (ingegnere del dipartimento Trasporti della cittadina irlandese) – ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle attività di progetto, che si è svolta in municipio alla presenza del direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando, che ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa sottolineando i numerosi progetti supportati in questi anni dall’associazione.

La Città di Alessandria si era aggiudicate il supporto del bando “City-to-City Exchanges” nel mese di gennaio assieme al Comune di Borgomanero, in provincia di Novara. Nelle settimane successive, era stato avviato lo scambio con la città di Dún Laoghaire, concretizzatosi con una visita in Irlanda tra il 4 e l’8 marzo che aveva avuto come filo conduttore il tema della mobilità sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze territoriali, attraverso presentazioni, incontri e visite sul campo. L’obiettivo del progetto è infatti quello di migliorare le capacità dell’ente nel campo dello sviluppo urbano sostenibile, trarre ispirazione da esperienze europee e promuovere relazioni fruttuose che possano contribuire al progresso della città, avviando nuove forme di collaborazione e di apprendimento reciproco.

Si ricorda che il bando, aperto per tutta la durata della programmazione 2021-2027, è rivolto alle autorità urbane degli Stati membri UE interessate alla progettazione e all’attuazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile; finanzia visite studio e scambi effettuati tra una città che affronta una sfida specifica di sviluppo urbano sostenibile, Alessandria, e un’altra autorità urbana di un diverso Stato UE che mette a disposizione le proprie competenze per rispondere a tale sfida (peer city).

