Segnaliamo il comunicato del 6 marzo con cui il presidente dell’ANAC fornisce indicazioni di carattere transitorio per consentire l’accesso ai suoi sistemi informativi da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (Rup).

Il provvedimento segue l’entrata in vigore delle disposizioni del Codice dei contratti in materia di digitalizzazione e le conseguenti difficoltà operative, riscontrate e manifestate dalle stazioni appaltanti, relative alla profilazione dei responsabili di fase delle procedure di affidamento nei sistemi informativi dell’Autorità.

In attesa dei necessari interventi sui sistemi, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi al sistema autonomamente selezionando il profilo di Rup e potranno operare online in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Un successivo provvedimento dell’ANAC indicherà le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase.