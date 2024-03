Il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, e il coordinatore delle Città metropolitane, Dario Nardella, a nome dei sindaci delle 14 Città metropolitane riuniti a Roma, hanno inviato una lettera al ministro Fitto per sollecitare il coinvolgimento nella definizione degli accordi per la coesione che vengono sottoscritti in queste settimane con le Regioni.

“Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – scrivono Decaro e Nardella – è una delle principali fonti di investimento pubblico nel nostro Paese. La legge prevede che nelle Regioni nel cui territorio sia presente una Città metropolitana gli accordi di coesione contengano una previsione relativa alle risorse a esse destinate”.

Tuttavia, i sindaci rilevano che nella stragrande maggioranza dei casi gli accordi siano stati fin qui sottoscritti tra governo e Regioni “senza concordare gli interventi previsti dalle Città metropolitane”.

“Per questo – conclude la lettera – sarebbe opportuno avere un quadro generale del rispetto di quanto previsto nella norma, anche al fine di coordinare al meglio con le progettualità e gli investimenti in corso ad esempio nel PNRR. Le formalizziamo la richiesta dell’ANCI per un incontro su questo teme e più in generale sulla riforma della politica di coesione”.