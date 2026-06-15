il prossimo 24 giugno, alle ore 10.30 nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati sul fenomeno delle dipendenze in Italia, contenuti nella Relazione al Parlamento del 2026.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, ha chiesto all’ANCI di estendere a tutti i sindaci dell’associazione l’invito a seguire la conferenza stampa online A QUESTO LINK.

La conferenza stampa sarà l’occasione per mettere in evidenza alcune importanti informazioni in merito ai consumi e ai nuovi comportamenti a rischio tra i giovani e i giovanissimi, con alcuni focus sull’offerta territoriale e sugli interventi di prevenzione e assistenza.

Considerata l’importanza dell’iniziativa sindaci e amministratori comunali sono invitati a partecipare, previa comunicazione da inoltrare entro mercoledì 17 giugno all’indirizzo info@anci.piemonte.it.