Dopo il successo dell’incontro di presentazione del progetto “PERCORSI EUROPEI – La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa” (svoltosi lo scorso 15 maggio nella sede della Fondazione CRT), la Consulta Cooperazione internazionale e Progetti Ue di ANCI Piemonte promuove un nuovo e importante momento di approfondimento che si terrà venerdì 19 giugno, dalle ore 10:30 alle 12:30, nel Palazzo della Città Metropolitana (Sala dei Comuni), in Corso Inghilterra 7.

L’incontro si concentrerà in particolare su due linee di finanziamento strategiche: “Town Twinning” e “City-to-City Exchanges”. Durante la Consulta verranno analizzati nel dettaglio i due programmi e i relativi ambiti di intervento.

Il bando “Town Twinning“ (Programma CERV) si pone l’obiettivo di sostenere progetti di gemellaggio tra città per favorire l’incontro tra cittadini di diversi Paesi europei, lingue e culture, rafforzando il senso di appartenenza all’UE attraverso attività concrete a livello locale. Gli ambiti di intervento sono i seguenti: cittadinanza attiva e partecipazione democratica locale; inclusione sociale, uguaglianza e valorizzazione della diversità; sensibilizzazione sui valori, diritti e standard democratici dell’UE; resilienza sociale e risposta alle sfide delle comunità locali; prevenzione della violenza (in particolare domestica e contro i minori); partecipazione culturale e valorizzazione del patrimonio europeo; miglioramento dell’accessibilità e dell’inclusione per le persone con disabilità.

Il bando “City-to-City Exchanges“ (Programma EUI) intende favorire lo scambio di conoscenze tra città europee che affrontano sfide comuni legate allo sviluppo urbano sostenibile, attraverso l’apprendimento tra pari (peer-learning), il trasferimento di competenze e la condivisione di buone pratiche. Gli ambiti di intervento sono i seguenti: transizione climatica ed energetica; mobilità urbana sostenibile: rigenerazione di quartieri svantaggiati; politiche abitative e housing accessibile; economia circolare; inclusione sociale e pianificazione urbana partecipata; governance urbana integrata e strategie territoriali della Politica di Coesione.

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