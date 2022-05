“Ancora oggi nella nostra regione circa 600 mila piemontesi, il 15% della popolazione, non ricevono il segnale RAI. E il problema affligge anche l’emittenza locale, con il risultato che ad avere la peggio sono come sempre i cittadini, nonostante la riorganizzazione delle frequenze e l’imminente arrivo del 5G. Eppure viviamo un momento storico particolare in cui l’importanza dell’accesso immediato all’informazione è fondamentale”.

Lo afferma il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, che sabato 21 Maggio alle ore 11 parteciperà all’incontro dal titolo “Ricezione del segnale televisivo nella regione Piemonte”, organizzato dal CORECOM del Piemonte in occasione della XXXIV edizione del Salone internazionale del Libro di Torino.

“La crisi pandemica – prosegue Pianetta – ha accentuato e messo in evidenza il divario digitale che affligge l’intera regione e in particolare le zone montane e marginali. Si tratta di una questione prioritaria per tutti noi. Ne parleremo al Salone del Libro assieme ad importanti relatori. Da lì lanceremo un nuovo appello nell’interesse dei territori”.

Oltre a Pianetta interverranno in qualità di relatori: Vincenzo Lobianco, esperto di reti e servizi di comunicazione elettronica; Piero Manera, consigliere di Confindustria Radio Televisioni (CRTV) per lo sviluppo reti; Bianca Papini, coordinatrice della commissione tecnica CRTV; Aldo Scotti, CTO (Chief Technology Officer) RAI.

L’incontro si terrà al Lingotto in Sala Argento a partire dalle ore 11.