Ricevere informazioni al sui decreti interministeriali, che regolano le modalità di finanziamento a Comuni e Città metropolitane del dl clima, tramite un intervento che assicuri il rispetto dell’emanazione degli stessi nei tempi fissati dalla legge. Queste le richieste che il segretario generale ANCI, Veronica Nicotra, ha fatto pervenire al Ministero dell’Ambiente nelle scorse ore.

“Come noto – scrive Nicotra – si tratta di numerose misure finanziarie in settori quali mobilità sostenibile, trasporto scolastico, riforestazione e sostegno all’economia circolare. L’attuazione di questi interventi – rimarca il segretario generale ANCI – è condizionata all’adozione dei decreti, la cui scadenza è fissata per legge ed è già maturata o è prossima alla scadenza e che necessita di un passaggio in Conferenza Unificata e in Stato-Città”.