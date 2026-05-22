Il prossimo 4 giugno si terrà un webinar, in modalità ibrida, dal titolo “Donne e mobilità. Le buone pratiche dei Comuni italiani. Nuovi elementi per la carta della mobilità delle donne”. L’iniziativa è promossa dall’ANCI nazionale insieme al gruppo di lavoro “Donne e mobilità”, di cui fanno parte Roma Servizi per la mobilità, Asstra, FederMobilità, ISFORT, Sipotra, Tper e TRT.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

L’appuntamento nasce per valorizzare esperienze e modelli sviluppati dai Comuni italiani sul tema della mobilità in chiave di genere. Il confronto riguarderà, in particolare, l’esercizio delle deleghe, il ruolo della pianificazione, l’innovazione e la digitalizzazione, i servizi, la sicurezza reale e percepita, l’uso e la gestione dello spazio pubblico.

L’iniziativa si sviluppa lungo due direttrici principali: comprendere meglio come si muovono le donne nelle città, così da progettare servizi più accessibili, sicuri e innovativi; e valorizzare il ruolo femminile nel settore della mobilità, dalle aziende di trasporto alla pianificazione, dai servizi pubblici e privati alla ricerca e alla formazione. Il webinar sarà anche l’occasione per approfondire la Carta della mobilità delle donne, presentata lo scorso 20 gennaio a Bologna durante il convegno “Donne e Mobilità. Politiche per la parità, le professioni e l’innovazione”.

Sarà possibile seguire l’evento online previaregistrazione A QUESTO LINK. Gli iscritti riceveranno il collegamento per la diretta il giorno precedente al webinar. Il link sarà inoltre pubblicato sul sito ANCI mentre il programma dettagliato sarà diffuso prossimamente.

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