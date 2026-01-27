Dopo il successo degli eventi svoltisi lo scorso mese di dicembre, ANCI Piemonte organizza due nuovi incontri territoriali a margine del Progetto P.I.C.C.O.L.I di ANCI nazionale, che si terranno il 3 febbraio a Guarene (CN) e l’11 febbraio a Castel Rocchero (AT). Gli argomenti trattati saranno rispettivamente quelli della gestione del personale e della riscossione dei tributi, due pilastri strategici per l’equilibrio degli Enti locali. Tali tematiche assumono un rilievo vitale soprattutto per i piccoli Comuni, dove l’efficienza operativa e la solidità finanziaria rappresentano le condizioni necessarie per garantire la continuità dei servizi e il benessere delle comunità locali.

L’evento del 3 febbraio a Guarene si terrà nella Sala CCNL di Piazza Roma 6. Sono previsti i saluti istituzionale del sindaco Simone Manzone, del coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo e del task manager del Progetto P.I.C.C.O.L.I. di ANCI nazionale Francesco Minchillo. A seguire interverranno gli esperti Roberto Ferri, Chiara Bugini, Silvia Beretta e Marco Oberto (PROGRAMMA EVENTO DI GUARENE).

L’evento del’11 febbraio a Castel Rocchero si svolgerà nel Salone Polivalente di Piazza Italia 3. Sono previsti i saluti istituzionale del sindaco Matteo Menotti, del coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo e del task manager del Progetto P.I.C.C.O.L.I. di ANCI nazionale Francesco Minchillo. A seguire interverrà l’esperto Marco Iliajasic (PROGRAMMA EVENTO DI CASTEL ROCCHERO).

Soddisfatto il coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo: “L’entusiasmo e i riscontri positivi ricevuti l’anno scorso ci hanno confermato quanto sia importante, per i nostri amministratori, la vicinanza dell’associazione. ANCI Piemonte è la casa dei Comuni e attraverso iniziative come questa offre un servizio fondamentale in grado di accorciare le distanze tra le istituzioni e i territori, tra il centro e la periferia. Ascoltare gli amministratori direttamente nei luoghi in cui operano ci permette di offrire risposte concrete alle necessità dei nostri enti locali”.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno esclusivamente in presenza nel pomeriggio, dalle ore 17:30 alle 19 . Le iscrizioni sono aperte e gratuite.

Per iscriverti all’evento di Guarene CLICCA QUI

Per iscriverti all’evento di Castel Rocchero CLICCA QUI



