Biblioteca civica gremita a Pinerolo per il convegno su “Turismo e Cultura: l’importanza delle radici e del territorio“, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero della Cultura e da Italea Piemonte, in stretta collaborazione con ANCI Piemonte e con l l’amministrazione comunale.

L’evento, moderato dal vicepresidente di ANCI Piemonte Nicholas Padalino ha affrontato il tema del Turismo delle Radici come leva strategica per la valorizzazione delle aree interne e marginali del Paese.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e del sindaco di Pinerolo Luca Salvai, affiancato dal vicesindaco Francesca Costarelli e dall’assessora allo Sport e alle Manifestazioni Bruna Destefanis. Da remoto sono intervenuti l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e il sindaco di San Francisco (Córdoba, Argentina) Damiàn Bernarte, oltre ai delegati e ai rappresentanti delle associazioni di piemontesi nel mondo.

Il dibattito si è articolato in due panel: nel primo si è parlato del lavoro svolto da Italea Piemonte e del caso di successo di Pinerolo nella creazione di connessioni con gli expat; nel secondo panel, l’attenzione si è focalizzata sulla memoria storica, evidenziando il ruolo dei Musei dell’Emigrazione, tra cui quelli di Frossasco (TO), Genova e Pettinengo (BI). L’iniziativa si è conclusa con una riflessione sull’offerta turistica locale.

