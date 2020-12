Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, le nuove misure per l’emergenza Covid in vigore dal 4 dicembre.

“La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani”, ha detto il premier annunciando ulteriori restrizioni nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Saranno vietati veglioni e festeggiamenti, oltre che tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case. A Natale, Santo Stefano e il 1° gennaio non saranno consentiti gli spostamenti da un comune all’altro.