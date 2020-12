“Il Programma Europa Creativa: fondi diretti per la Cultura” sarà al centro del webinar che si terrà venerdì 11 dicembre dalle ore 10 alle 13.

Si tratta del primo di quattro eventi tematici che verranno realizzati nell’ambito del progetto “La sfida dei finanziamenti europei per gli enti locali”, promosso dall’ANCI Piemonte con il patrocinio della Consulta europea della Regione Piemonte.

Nel corso del seminario online, il desk nazionale del Programma Europa Creativa presenterà le diverse linee di finanziamento europeo in materia di cultura. Sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto sull’andamento dei progetti nel settennato 2014-20 e per illustrare scenari futuri ed opportunità per gli Enti locali.

Durante l’evento il Comune di Torino presenterà la propria esperienza di partecipazione al Programma Europa Creativa.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma GoToMeeting. La partecipazione è gratuita previa iscrizione