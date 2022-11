In occasione della XXXIX Assemblea Nazionale ANCI, che si tiene al polo fieristico di Bergamo, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione nazionale e della sesta edizione regionale del Premio Innovazione & Sviluppo Next Generation, il contest dedicato alla PA locale che fa innovazione, promosso da ANCI Piemonte, ANCI nazionale e ANFoV, con il patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.

Un’altra edizione dei record che ha saputo stimolare l’ennesima risposta eccellente dal territorio, raccogliendo esperienze virtuose da tutta Italia. Ben 325 i progetti candidati, in rappresentanza di 458 Enti e Comuni, per un totale di oltre 14 milioni di cittadini coinvolti.

I PREMIATI

Il Primo Premio Nazionale , con un contributo di 10mila euro, è andato al Comune di Ala , in provincia di Trento, con il progetto “Amico in Comune – High Tech, High Touch”

, con un contributo di 10mila euro, , in provincia di Trento, Il Primo Premio Piemonte , con un contributo di 10mila euro , al Comune di Borgiallo , in provincia di Torino, con il progetto di social housing denominato “Corte San Carlo”

, con un contributo di 10mila euro , in provincia di Torino, Il Secondo Premio Piemonte , di 6.500 euro, è stato aggiudicato all’Istituto IIS LEARDI di Rosignano Monferrato , in Provincia di Alessandria, per il Progetto “GreenLAB”

, di 6.500 euro, , in Provincia di Alessandria, Il Terzo Premio Piemonte , di 3500 euro, è stato conferito al Comune di Postua , in provincia di Vercelli, con il Progetto “ Valle dello Strona rinnovabile”

, di 3500 euro, , in provincia di Vercelli, Il Premio Speciale CRC, di 5mila euro, intitolato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stato conferito al Comune di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, per il progetto “MAGLIANO&FRIENDS – Comunità di Energia Rinnovabile per i Comuni Italiani ”

di 5mila euro, intitolato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in provincia di Cuneo, ” Il Premio Speciale BBBell, che consiste in servizi di connettività con tecnologia wireless e servizio cloud per un periodo di 24 mesi, è stato assegnato all’ Unione Montana delle Valli dell’Ossola , nella provincia del Verbano Cusio Ossola, per il Progetto “OrthoDigital”

che consiste in servizi di connettività con tecnologia wireless e servizio cloud per un periodo di 24 mesi, , nella provincia del Verbano Cusio Ossola, Il Premio Speciale SPORT powered by EPSI è andato al Comune di Rovasenda, in provincia di Vercelli, con il progetto “Rovasenda un Feudo nella Baraggia. Storia millenaria verso un futuro sostenibile (Rigenerazione culturale e sociale del Borgo Storico)”.

Assegnate, infine, cinque menzioni speciali da parte di Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società dedicata all’innovazione di frontiera del gruppo bancario, al Comune di Torino (con “MaaS 4 Italy: Sperimentazione Pilota e Living Lab”), al Comune di Città di Castello (con “La Città su Misura”), al Comune di Cuasso al Monte (con “Il valore dell’incontro con 5 connessioni”), al Comune di Calcinaia (con il “Progetto Ulisse – Navigare in sicurezza e tutelarsi dalle insidie della rete”) e al Comune di Garzigliana (con “Una grande scuola per una piccola realtà”).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato tutti i partner e gli sponsor di Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022: un network prestigioso e qualificato in cui figurano Fondazione CRT, Fondazione CRC, Intesa Sanpaolo Innovation Center, IREN, EOLO, Eagle Projects, SMAT, LINKS Foundation, EPSI, BBBell, CITYVISION.

Soddisfatto Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, membro della Commissione Innovazione di ANCI nazionale, nonché ideatore e patron del Premio: “Al centro dello straordinario impegno della PA locale c’è il futuro dei cittadini, di tutte le età. L’edizione 2022 del Premio conferma che è possibile chiamare a raccolta tutte le regioni intorno a questo grande e complesso obiettivo e mettere a fattor comune le buone pratiche e le esperienze migliori. Un ringraziamento particolare va ad ANCI Nazionale che ha voluto collaborare all’ampliamento del Premio e ad ANFoV, ancora una volta un partner insostituibile”.

“In un periodo come quello attuale, in cui i Comuni sono finalmente tornati al centro delle politiche pubbliche in quanto soggetti deputati prioritariamente all’attuazione delle misure del PNRR, l’idea di estendere a livello nazionale il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation si è rivelata giusta”, afferma Antonella Galdi, vicesegretario generale ANCI. “Il nostro obiettivo è far emergere le tante progettualità di valore che i Comuni realizzano, consapevoli che è a livello locale, dove è più tangibile il rapporto coi cittadini, che l’innovazione trova il suo terreno più fertile per nascere ed attecchire. Cercheremo ora di valorizzare le progettualità proposte, portandole all’attenzione dei decisori nazionali quali esempi concreti su cui costruire”.

“La scelta di ANCI Piemonte di attivare una partnership strategica organizzativa con ANFoV per rilanciare e ampliare il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation è stata per la nostra Associazione particolarmente gratificante e si è dimostrata decisamente vincente – dichiara Umberto de Julio, presidente dell’Associazione Nazionale per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione (ANFoV) -. Grazie al suo diffuso network con i soggetti imprenditoriali ed istituzionali coinvolti nel settore dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, ANFoV ha saputo consolidare capillarmente il radicamento territoriale dell’iniziativa, favorendone efficacemente la crescita in tutto il Paese”.

MOTIVAZIONI PREMIO PIEMONTE INNOVAZIONE E SVILUPPO NEXT GENERATION 2022

Premiato Progetto Motivazione Il Primo Premio Nazionale, con un contributo di 10mila euro, è andato al Comune di ALA, in provincia di Trento “AMICO IN COMUNE – HIGH TECH, HIGH TOUCH”. Per aver proposto efficaci soluzioni innovative e personalizzate per i propri cittadini tramite una nuova visione dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico che mette al centro i bisogni dei cittadini stessi e che mira a fare rete tra i diversi stakeholder del territorio Il Primo Premio Piemonte, con un contributo di 10mila euro, al Comune di Borgiallo, in provincia di Torino “CORTE SAN CARLO” Per l’impegno nel generare un impatto positivo verso i propri cittadini, la comunità e l’ambiente attraverso iniziative specifiche per il recupero di spazi urbani nell’ambito della sostenibilità e della coesione sociale Il Secondo Premio Piemonte, di 6500 euro, è stato aggiudicato all’Istituto IIS LEARDI di Rosignano Monferrato, in Provincia di Alessandria “GreenLAB – Monferrato”. Per il contributo a migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti promuovendo le moderne tecniche di coltivazione per l’agricoltura sostenibile e l’utilizzo delle nuove tecnologie per la transizione ecologica e culturale del territorio. Il Terzo Premio Piemonte, di 3500 euro, è stato conferito al Comune di Postua, in provincia di Vercelli “VALLE DELLO STRONA RINNOVABILE”. Per aver intrapreso un percorso di rigenerazione urbana che si pone come primo focus quello della produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguenti benefici ambientali, economici e sociali. Il Premio Speciale Fondazione CRC, di 5mila euro, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stato conferito al Comune di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo “MAGLIANO&FRIENDS – Comunità di Energia Rinnovabile per i Comuni Italiani” Per aver realizzato e promosso efficaci best practice e sinergie fra Comuni per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, come strumento di sviluppo locale e come straordinaria risposta all’impellente necessità di transizione energetica sostenibile. Il Premio Speciale SPORT powered by EPSI è andato al Comune di Rovasenda, in provincia di Vercelli. Il Premio consiste in 1000 euro in denaro e in 15mila euro in servizi per la realizzazione del progetto, di accompagnamento al reperimento di finanziamenti e di leads, per formazione “Rovasenda un Feudo nella Baraggia. Storia millenaria verso un futuro sostenibile” Per il particolare impegno dimostrato nel combinare sport, mobilità sostenibile e sviluppo turistico, in modo che questo modello funga da moltiplicatore per il sostegno alle politiche di marketing territoriale e per il ripopolamento delle aree interne. Il Premio Speciale BBBell, che consiste in servizi di connettività con tecnologia wireless e servizio cloud per un periodo di 24 mesi, è stato assegnato all’Unione Montana delle Valli dell’Ossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola “OrthoDigital”. Per l’impegno nell’innovazione sociale in ambito sanitario per generare immediati impatti positivi sul contesto socio-ambientale, concorrendo ad aumentare la coesione sociale, la solidarietà e la sostenibilità a lungo termine.

5 Menzioni Speciali da parte di Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società dedicata all’innovazione di frontiera del gruppo bancario:

Torino con “MaaS 4 Italy: Sperimentazione Pilota e Living Lab”: un progetto che, attraverso il coinvolgimento degli operatori di mobilità, attua politiche di incentivazione per modificare il comportamento dei cittadini e raggiungere obiettivi sociali quali mobilità semplice, sicura e sostenibile.

un progetto che, attraverso il coinvolgimento degli operatori di mobilità, attua politiche di incentivazione per modificare il comportamento dei cittadini e raggiungere obiettivi sociali quali mobilità semplice, sicura e sostenibile. Città di Castello con “La Città su Misura”: un progetto che riconosce la possibilità di superare le barriere comunicative e relazionali che possono limitare lo sviluppo dell’inclusione sociale di adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitive, permettendo di vivere esperienze di quotidianità tipiche della loro età.

un progetto che riconosce la possibilità di superare le barriere comunicative e relazionali che possono limitare lo sviluppo dell’inclusione sociale di adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitive, permettendo di vivere esperienze di quotidianità tipiche della loro età. Cuasso al Monte con “IL VALORE DELL’INCONTRO IN 5 CONNESSIONI”: un progetto di riqualificazione del parco comunale, che crea particolare valore nelle interazioni sociali passando per iniziative di inclusione, istruzione, transazione ecologica, mobilità sostenibile e digitalizzazione.

un progetto di riqualificazione del parco comunale, che crea particolare valore nelle interazioni sociali passando per iniziative di inclusione, istruzione, transazione ecologica, mobilità sostenibile e digitalizzazione. Calcinaia con il “Progetto Ulisse – Navigare in sicurezza e tutelarsi dalle insidie della rete”: un progetto che tutela le generazioni più fragili dalle insidie nascoste delle rete e le sostiene nella navigazione online in sicurezza.

un progetto che tutela le generazioni più fragili dalle insidie nascoste delle rete e le sostiene nella navigazione online in sicurezza. Garzigliana con “UNA GRANDE SCUOLA PER UNA PICCOLA REALTA’”: un progetto in grado di contribuire a migliorare la situazione educativa e scolastica di un piccolo comune piemontese e dei comuni vicini.

LE DICHIARAZIONI DEI PARTNER

“Intesa Sanpaolo Innovation Center ha l’obiettivo di favorire lo scambio tra startup innovative, aziende e istituzioni, per far evolvere il sistema imprenditoriale italiano e renderlo più aperto e competitivo. Attribuiamo grande valore ai territori e anche quest’anno confermiamo il nostro sostegno al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, che riconosce i progetti più significativi sul territorio regionale e nazionale. Con ANCI e i Comuni italiani scriviamo un altro capitolo del nostro dialogo, certi che proseguirà in futuro”, dichiara Maurizio Montagnese, presidente Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Iren riveste e rivestirà un ruolo sempre più strategico per lo sviluppo economico, sociale e industriale dei territori in cui opera, per la tutela dell’ambiente, per la valorizzazione e l’uso sostenibile di risorse preziose come acqua ed energia”, afferma Luca Dal Fabbro, presidente di Iren. “La nostra azienda – aggiunge – da sempre è vicina alla PA e alle start up innovative, per sostenere i processi di crescita: il Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo si conferma, da questo punto di vista, come un aiuto concreto ed uno stimolo costante per favorire progetti di rinnovamento in tutte le realtà produttive e istituzionali del Paese”.

EOLO, da 20 anni garantisce, anche nelle zone più remote d’Italia, un accesso alla rete di qualità, a supporto di uno sviluppo economico e tecnologico per la valorizzazione dei territori e dei numerosi piccoli Comuni di cui si compone il nostro Paese – dice Alessandro Favole, direttore BU Business & Wholesale – Il Premio Innovazione & Sviluppo Next Generation ci ha consentito di essere sempre al fianco dei Comuni e di conoscere ancora più da vicino le reali esigenze di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, questo permetterà di poter fornire una risposta ancora più mirata alle esigenze delle loro Comunità e dei territori in cui operano.

“La nuova edizione del Premio Piemonte Innovazione, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo convintamente sostiene, testimonia lo sforzo comune che tutta la provincia di Cuneo sta compiendo per migliorare la qualità della vita adottando pratiche innovative e d’impatto” dice Ezio Raviola, presidente della fondazione. “Innovazione e sviluppo sostenibile e inclusivo, temi al centro del nostro Piano Pluriennale 2021-24 +Sostenibilità +Comunità +Competenze, sono sempre più strategici per guardare al futuro delle nostre comunità, nel momento storico particolarmente complesso che stiamo vivendo”.

“La Fondazione CRT rinnova il proprio sostegno al ‘Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next generation’, perché dà voce alle idee innovative e sostenibili che emergono dalle comunità – afferma il presidente Giovanni Quaglia -. Le proposte selezionate dimostrano come le istituzioni e gli enti locali possano fare leva sull’innovazione e sul digitale per rafforzare la crescita del territorio, dando sostanza a una vera e propria ‘smart land’ capace di attrarre investimenti, creare nuovi posti di lavoro, costruire un futuro più inclusivo per le nuove generazioni”.

È un grande piacere per me – dichiara Giovacchino Rosati, CEO di Eagle Projects – sostenere e collaborare con questo Premio che ha visto sprigionarsi un imponente potenziale di idee che potrà crescere ancora nelle prossime edizioni e che ha il pregio della concretezza e dell’efficacia, ovvero quello di dare consistenza a quegli indirizzi programmatici del PNRR, fornendo gli “strumenti” su cui proseguire questo cammino. Il Premio ha significato per la nostra Azienda una preziosa opportunità di riflessione sulle necessità e sulle idee dei Comuni e degli Enti pubblici piemontesi e nazionali in merito a questioni cruciali quali le smart cities e le buone pratiche di gestione e pianificazione del territorio. La capacità di interagire e collaborare efficacemente con le Amministrazioni pubbliche e di sostenerle nel quotidiano sforzo di dare risposta alle sempre nuove esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori è divenuta il nostro tratto distintivo e qualificante.

“Essere al fianco dei nostri territori e sostenere il loro sviluppo e crescita è uno degli asset fondamentali di BBBell – afferma l’AD Simone Bigotti -. Per questo motivo anche per quest’anno, per il 3° anno consecutivo, abbiamo deciso di confermare il nostro ruolo di Partner tecnico e di sostenere con i nostri servizi uno dei Comuni candidati al Premio di ANCI Piemonte. Siamo assolutamente concordi – continua Bigotti – nell’affermare che non esista una vera rivoluzione digitale nella PA se non davvero inclusiva e non coinvolga tutte le realtà amministrative anche le più piccole, penso soprattutto ai Comuni delle aree interne, che noi come BBBell guardiamo da sempre con assoluto interesse e priorità”.

“Il sostegno di SMAT al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022 – commenta il presidente Paolo Romano – si colloca nell’ambito di una cultura aziendale che promuove l’innovazione tecnologica a servizio della risorsa idrica. Attraverso importanti progetti di innovazione, che utilizzano tecnologie all’avanguardia, SMAT introduce strumenti e risorse in grado di migliorare il servizio erogato a oltre 2.200.000 abitanti con ricadute economiche, sociali ed ambientali positive per un territorio servito di 290 Comuni. L’iniziativa, promossa da ANCI Piemonte in collaborazione con ANCI nazionale e ANFoV, rappresenta per gli Enti locali, chiamati a gestire importanti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un’opportunità per misurarsi con nuove esperienze di innovazione, finalizzate a garantire l’efficienza dei servizi ai cittadini e pertanto va promossa ed incentivata”.

Stefano Buscaglia, direttore generale di Fondazione LINKS afferma: “Per un ente di ricerca come LINKS che, quotidianamente, si confronta con imprese e pubbliche amministrazioni italiane e internazionali su progetti di innovazione, è stato importante contribuire anche quest’anno al Premio. Abbiamo potuto constatare un elevato livello qualitativo delle moltissime proposte giunte, il che conferma come, nel mondo degli enti locali, ci siano una forte vivacità e voglia di affinare le capacità progettuali”.