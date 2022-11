Per la prima volta Visionary Days avrà una sede diversa da Torino, dove è nato. L’evento, giunto alla quinta edizione, approderà a Bergamo il prossimo 3 dicembre, con 1.000 posti in presenza e 1.500 in streaming.

Dieci ore di brainstorming continuo, centinaia di tavoli connessi per dare vita ad un confronto collettivo tra under 35 di tutta Italia alimentato da talk ispirazionali.

Cinque sessioni, ognuna introdotta da un talk che lancia la tematica e passa poi la parola ai tavoli fisici e virtuali, chiamati a sviluppare idee e visioni, a partire da quanto ascoltato. Ad ogni tavolo otto partecipanti e un moderatore.

Il tema dell’edizione 2022 sarà “Il viaggio dell’eroe” declinato in 5 tematiche differenti (privilegio, direzioni, eredità, attimi, partecipazione).

Per partecipare in platea o da casa invece basta collegarsi al sito ufficiale di Visionary Days – www.visionarydays.com – e compilare il form “A Bergamo” (presenza) o “Ovunque tu sia” (online). Le iscrizioni per la partecipazione da remoto sono sempre aperte fino ad esaurimento posti.

Visionary è un’organizzazione guidata da under 35 che opera su scala nazionale e si occupa di promuovere valori come l’inclusione e la giustizia sociale. Da 6 anni lavora per sviluppare partecipazione, attrattività e spazi di confronto, talvolta ad alto tasso d’innovazione tecnologica.