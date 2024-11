Con una solenne cerimonia nella sede di Reply, al Lingotto di Torino, sono stati proclamati i vincitori dell’ottava edizione piemontese e della terza nazionale del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation.

Il Primo Premio della sezione nazionale è andato al progetto presentato dal Comune di Rocca Sinibalda (RT), dal titolo CSR Alta Sabina, iniziativa che concretizza un’alleanza tra 10 Comuni della provincia di Rieti in una comunità territoriale innovativa con l’obiettivo del rilancio locale attraverso 15 interventi strategici.

Il Primo Premio della sezione regionale è andato invece al Comune di Saluzzo (CN), per il progetto Next Stop Digitale. Si tratta di un percorso di alfabetizzazione digitale volto a colmare il digital gap della collettività, soprattutto delle fasce più deboli, grazie all’evoluzione dei servizi pubblici innovativi rivolti ai cittadini.

Il Premio speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dedicato ad un progetto innovativo dedicato al cuneese, è andato all’Asl di Cuneo 2 per il progetto “Con Trasporto” che realizza una strategia per colmare il divario di accesso ai servizi sanitari nelle aree non servite da mezzi di trasporto pubblici, sfruttando le tecnologie digitali.

Il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso e ideato da ANCI Piemonte, e realizzato con la struttura operativa di ANFoV (Associazione nazionale che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza dell’innovazione tecnologica nelle comunicazioni), in collaborazione con ANCI nazionale, è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici italiani per valorizzare progetti promotori d’innovazione in linea con il programma Next Generation UE e il PNRR.

All’edizione di quest’anno si sono candidate 122 realtà pubbliche da tutta Italia, un dato superiore a quello dello scorso anno, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti dai progetti presentati di più 15 milioni di persone. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dell’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, dell’Assessore all’Innovazione della Città di Torino, Chiara Foglietta, dei vertici di ANCI nazionale e di ANCI Piemonte e dei rappresentanti degli enti patrocinanti e degli sponsor.

Ecco la classifica finale con i premi che sono stati assegnati:

Premi Nazionali

1° Classificato, premio di euro 10.000, al Comune di Rocca Sinibalda (RT) con il progetto “CSR Alta Sabina”;

Premio Eolo in servizi dedicati, del valore di 5000 euro, al Comune di Bella (PZ) con il progetto “Bella plastic free”

Premio Smart Vision 2024 di City Vision (spazi per proprie iniziative a City Vision 2025 del valore di 5000 euro) al Comune di Seregno (MB) con il progetto “Piano Clima”

Premi Piemonte

1 classificato, premio di euro 10.000 al Comune di Saluzzo (CN), con il progetto “Next Stop Digitale”

2 classificato, premio di euro 6.500 al Comune di Canelli (AT)con il progetto “Canelli Smart Accoglienza 4.0 per i nomadi digitali”

3 classificato, premio di euro 3.500, al Comune di Voltaggio (AL) con il progetto “Voltaggio nello spettro: inclusione e innovazione “in Comune”

Premio speciale Cassa di Risparmio di Cuneo di euro 5.000, all’Asl di Cuneo 2 con il progetto “ConTrasporto”

Premio BBBell in servizi dedicati del valore di circa 10.000euro al Comune di Moncenisio (TO) con il progetto “Riqualificazione Casermette”

Menzione Speciale ANFoV “Innovazione, giovani e cultura” al Comune di Mondovì con il progetto “Movì Festival”.

Le Dichiarazioni

Il Presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, ha sottolineato l’orgoglio per una manifestazione nata in Piemonte che da otto anni cresce con un successo anche oltre i confini regionali: “Fino ad oggi abbiamo distribuito più di 300mila euro in contributi e servizi a decine di enti per la realizzazione di progetti innovativi che sono divenuti servizi moderni a favore di cittadini e imprese. Un successo enorme, testimoniato anche dagli oltre 800 progetti raccolti fino a oggi dal Premio. Questa iniziativa è di fatto un acceleratore dei processi innovativi, ma è anche un testimone del nostro sostegno concreto ai territori che vogliono progredire, in Piemonte e nel resto d’Italia. Siamo fieri del percorso fatto fino a oggi e dei comuni che hanno animato, con le loro idee, l’iniziativa”.

Per il vicepresidente di ANCI Piemonte, con delega all’innovazione, Michele Pianetta: “Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation è ormai un punto di riferimento nazionale per la PA. La sua crescita è sottolineata anche dai patrocini che quest’anno sono stati concessi e dalle realtà istituzionali, amministrative e della grande impresa, che hanno dimostrato di credere concretamente nel progetto, accostando il loro nome alla nostra iniziativa. A tutti costoro va la nostra gratitudine, rinnovando il nostro impegno a proseguire sulla strada tracciata. I miei più convinti complimenti ai vincitori delle varie sezioni: grazie a loro si realizza quello spirito virtuoso di progresso e servizio che da sempre anima ANCI Piemonte”.

Antonella Galdi, vicesegretario generale di ANCI nazionale: “Innovare significa sfruttare le tecnologie e la creatività per diminuire le distanze tra grandi e piccoli comuni del nostro Paese. L’innovazione è anche fruizione diffusa, accessibile e immediata dei servizi. Il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation ha saputo dimostrare, negli anni, come si possano coniugare questi principi a favore dei territori che producono, con amministrazioni pubbliche virtuose, al servizio di cittadini e imprese, che sono l’ossatura della nostra nazione. L’ANCI supporta convinta questo percorso di tutti i comuni e dei Sindaci, non lasciando indietro nessuno. Anche quest’anno, dal progetto di Rocca Sinibalda, fino a quelli del Piemonte, vediamo nuove idee e soluzioni che rispecchiano quella passione nell’amministrazione dei territori che è il vero motore di ANCI e dell’Italia”.

Antonello Angeleri, Segretario Generale di ANFoV:

“La nostra associazione, per il quarto anno consecutivo, ha impegnato le sue capacità strategiche, organizzative e di relazione per la riuscita di questa meritoria iniziativa. I progetti candidati quest’anno, in crescita rispetto allo scorso anno, si rivolgono ad un bacino potenziale di ben 15 milioni di persone. È chiaro quindi che l’interesse per l’innovazione dei Comuni è sempre vivo. ANFoV ha un ruolo centrale nella diffusione della cultura dell’innovazione, stimolando i contatti e il confronto tra l’impresa innovativa privata e le necessità di evoluzione degli enti pubblici. Ringraziamo Anci per la fiducia che ci ha accordato. L’ANFoV, che dal 2023 è polo di riferimento per il Nord Italia del Progetto europeo EDIH4DT per la “Trasformazione Digitale Sicura di PA e Imprese”, proseguirà nel suo impegno verso nuove sfide che armonizzano tecnologie e conoscenze dalla cui convergenza si genera il progresso. La premiazione di oggi, per noi, è un traguardo che lusinga, per le tante autorità presenti e per il successo del Premio, ma è anche un concreto passo avanti verso attività divulgative, di progettazione strategica e formazione che ci impegneranno nei prossimi anni”