Il decreto PNRR è legge: 75 articoli, suddivisi in 347 commi, trasferiscono ufficialmente la governance del Piano a Palazzo Chigi, introducendo misure importanti per la PA.

Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si divide in tre parti e contiene disposizioni per la riorganizzazione della gestione del PNRR, misure per rafforzare le capacità amministrative e per semplificare le procedure e disposizioni relative alle politiche di coesione.

Tra le altre novità, la nuova legge prevede la possibilità di stabilizzare il personale di Regioni e Comuni impiegato a tempo determinato nella realizzazione di progetti europei per almeno 24 mesi. Inoltre si potranno riaprire le porte della PA ai pensionati pubblici, che potranno ricoprire incarichi retribuiti di vertice al servizio di enti e istituti.

Il decreto punta, inoltre, ad accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, legando le retribuzioni di risultato dei dipendenti pubblici alla puntualità con cui verranno saldate le fatture. Attualmente le amministrazioni hanno 30 giorni di tempo (60 per la sanità) per pagare le fatture commerciali.

Questi, in sintesi, i nuovi articoli di cui si è arricchito il testo definitivo del Decreto Legge n. 13/2023 (Decreto PNRR 3) convertito in Legge: