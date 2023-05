Si aprono oggi le iscrizioni alla settima edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, l’iniziativa promossa da ANCI Piemonte con la collaborazione di ANFoV per valorizzare le buone pratiche della PA locale in tema di innovazione.

Oltre a premiare i Comuni piemontesi, il Premio prevede anche quest’anno una sezione realizzata in collaborazione con ANCI nazionale per i progetti provenienti da tutta Italia.

Per la prima volta nella storia dell’iniziativa, il Premio gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) oltre che della Regione Piemonte e del Consiglio regionale del Piemonte. Inoltre l’edizione 2023 del Premio ha ottenuto il patrocinio di Rai per la Sostenibilità e di FERPI (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche).

Il Premio ricompensa i progetti in grado di promuovere efficacia nell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, benessere e sviluppo delle comunità, e che siano coerenti con le riforme della Pubblica Amministrazione nei settori d’intervento previsti dalla Commissione Europea ovvero:

trasformazione digitale

transizione verde

occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

coesione sociale e territoriale

salute e resilienza

politiche per la prossima generazione, comprese istruzione e competenze.

Partecipare all’iniziativa è molto semplice: è sufficiente realizzare un piano descrittivo dell’attività candidata, riassumendolo in una presentazione scritta, e poi compilare il questionario online disponibile sul sito del Premio A QUESTO LINK. I temi d’intervento, improntati all’efficacia ed efficienza dei servizi erogati alle comunità, possono toccare tutti i campi, tra cui ad esempio la transizione verde, la trasformazione digitale, l’occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, salute e resilienza, le politiche per la prossima generazione.

Il montepremi complessivo supera i 50 mila euro. Sono previsti premi in servizi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa.