Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attuazione del decreto n. 77/2020 di riparto delle risorse, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli spazi scolastici in sicurezza.

Le spese ammissibili per gli interventi finanziati riguardano i lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

Le risorse saranno erogate in due tranche a favore dei Comuni con popolazione scolastica superiore ai 10 mila studenti, alle Città Metropolitane e alle Province (vd. allegato 1).

In una prima fase, è prevista l’erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo all’avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti; la restante parte verrà invece assegnata all’atto della presentazione del rendiconto dell’acconto erogato e della presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo (vd. allegato 2).

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC dgefid@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 15 ottobre 2020.