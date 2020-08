Chi ha svolto servizio civile in amministrazioni pubbliche (Regione, Province ed Enti locali) potrà indicare la propria esperienza nel modello di domanda per le graduatorie provinciali per il personale docente. L’aver reso il servizio “senza demerito”, ovvero senza essere stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico, sarà riportato sui certificati di servizio.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha infatti aggiornato le preferenze per la definizione delle graduatorie provinciali delle supplenze.

Oltre a questa opportunità, per i volontari di servizio civile l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 all’art. 15 comma 6 specifica che: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.