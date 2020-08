È on line il bando per partecipare alla IX edizione del ForsAM, il corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale per giovani under 36 organizzato da PUBLICA, la scuola ANCI per Giovani Amministratori.

Si tratta di percorso integrato di formazione della durata di 300 ore che quest’anno, a causa emergenza sanitaria per Covid19, inizierà a gennaio 2021 per concludersi nel mese di giugno.

L’inziativa si rivolge a Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di tutta Italia.

Le attività didattiche sono incentrate su un corso di formazione specialistica articolato in lezioni frontali e attività di project work, preceduto da un corso di inserimento residenziale. Dalla finanza locale al diritto amministrativo e degli Enti locali, dallo sviluppo e innovazione delle città ai servizi pubblici locali e alla gestione e valorizzazione delle risorse sono affrontati in una logica multidisciplinare e organizzati in moduli didattici.

Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro il prossimo 15 ottobre compilando l’apposito form on-line e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e il proprio CV aggiornato.

Quest’anno per dare l’opportunità a tutti gli interessati di partecipare, le selezioni si svolgeranno a distanza, in modalità videoconferenza, con la commissione esaminatrice riunita in presenza.

L’accesso all’iniziativa è gratuito, previa valutazione dei titoli e prove di selezione. Saranno inoltre disponibili 10 borse di studio (valore massimo 1.500 euro) assegnate per reddito a rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute. Altre 4 borse di studio saranno invece assegnate per merito a fine corso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso di selezione disponibile on line oppure contattare la segreteria didattica di PUBLICA all’indirizzo di posta elettronica scuolagiovaniamministratori@anci.it.