Continuano gli appuntamenti con i seminari territoriali partecipati sull’Educazione alla Cittadinanza Globale con il seminario del Comune di Almese. L’attività fa parte dell’ iniziativa “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale”, che ha come capofila la Regione Piemonte ed è finanziata dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo sul Bando AICS 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale.

Lo scopo è quello di promuovere la diffusione e l’integrazione nelle politiche dell’educazione alla cittadinanza globale realizzate sul territorio regionale. Il seminario di Almese è stato organizzato dal Comune e da ANCI Piemonte con il supporto dell’ONG “A Proposito di Altri Mondi” (APDAM). Il seminario si è articolato in due momenti distinti: una prima parte ha consentito di presentare ai partecipanti il progetto Regione 4.7, con un occhio di riguardo alla Strategia Italiana sull’Educazione alla cittadinanza globale e all’Agenda 2030. Una seconda parte è stata dedicata ai lavori di gruppo e al dibattito tra gli attori del territorio, con l’obiettivo di analizzare i punti di forza e di debolezza delle azioni già realizzate sul territorio regionale e ragionare su opportunità e possibili sinergie future. Sono previste attività di co-progettazione, in partnership con altri attori locali, per la realizzazione di un documento di programmazione sui temi dell’Educazione alla Cittadinanza Globale.