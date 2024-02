ANCI Piemonte e ANFoV (Associazione nazionale con sede a Torino che riunisce i soggetti imprenditoriali e istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento) hanno firmato un importante accordo volto alla realizzazione delle prossime due edizioni del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation. In virtù di tale accordo l’ANCI Piemonte ha stabilito di affidare ad ANFoV, fino alla fine del 2025, la realizzazione e l’organizzazione del Premio. Grazie al sodalizio tra le due associazioni, negli ultimi anni l’iniziativa è cresciuta fino a diventare punto di riferimento nazionale nella diffusione della cultura dell’innovazione, supportando decine di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e realtà associate pubbliche nella realizzazione dei loro progetti innovativi. Nel contempo, ANCI Piemonte si assocerà ad ANFoV.

Soddisfazione per l’intesa è stata espressa dal presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, che ha dichiarato: “Siamo lieti di aver trovato un accordo con ANFoV, che non solo soddisfa entrambe le parti ma garantisce al Premio un percorso di programmazione e di crescita adeguato, che permetterà di raggiungere nuovi traguardi di successo dopo quelli toccati in questi anni. Ricordiamo che il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, quest’anno all’ottava edizione per la sezione piemontese e alla terza per quella nazionale, ha già raccolto negli anni più di 600 progetti innovativi realizzati da comuni ed enti pubblici italiani, distribuendo sul territorio più di 250 mila euro in contributi e servizi. Un vero volano d’innovazione, insomma, che ha realizzato concretamente l’impegno di ANCI Piemonte al fianco dei comuni per uno sviluppo sostenibile delle comunità. Tutto ciò genera grandi aspettative anche per l’edizione 2024, che vedrà la cerimonia di premiazione finale all’interno dell’assemblea nazionale dell’ANCI, prevista in autunno a Torino”.

Ricordiamo che il Premio, in armonia con i principi del programma Next Generation UE e del PNRR, è rivolto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici, e intende valorizzare progetti in fase di attivazione o già attivi che siano promotori di tali principi. Si articola in due sezioni – una regionale e una nazionale – ed eroga premi in denaro e servizi, destinati tramite una giuria selezionata, per supportare la realizzazione dei progetti che sono stati candidati. Nella sua ultima edizione, 2023, si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, con un bacino potenziale di cittadini coinvolti di 11 milioni di persone. Il Premio è di fatto la più importante e longeva manifestazione che annualmente premia i progetti innovativi realizzati da comuni ed enti pubblici a livello nazionale.

Il presidente di ANFoV, Umberto De Julio e il segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri, commentano: “Siamo orgogliosi di questo nuovo accordo con ANCI Piemonte, per l’organizzazione e realizzazione del Premio, che non solo dimostra la bontà dell’impegno della nostra associazione negli ultimi anni per la crescita dell’iniziativa, ma rinsalda una collaborazione virtuosa tra le nostre realtà che ha permesso di raggiungere i lusinghieri successi delle passate edizioni. Ringraziamo dunque ANCI Piemonte e ANCI Nazionale, con cui abbiamo proficuamente collaborato negli ultimi tre anni, per la fiducia che ci viene concessa. Il Premio realizza lo spirito di rinnovamento dettato dall’agenda europea, e coniuga le finalità della nostra associazione, che dal 2023 è anche sede hub di riferimento per il Nord Italia del Progetto europeo EDIH4DT per la “Trasformazione Digitale Sicura di PA e Imprese”, con le necessità delle amministrazioni pubbliche di essere “accompagnate e supportate”, anche attraverso le opportunità che derivano dal know how di aziende private d’eccellenza nostre associate, nel percorso di crescita digitale al servizio di cittadini e imprese. Siamo dunque al lavoro per mettere a punto le nuove sfide che ci aspettano, con l’organizzazione dell’Edizione 2024 del Premio, per la quale abbiamo in cantiere grandi novità che sveleremo a breve, già a partire dal lancio del nuovo bando che avverrà all’inizio del mese di aprile. Tutte le novità, inoltre, verranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà intorno alla metà di marzo a Roma”.

PROTOCOLLO ANCI Piemonte – ANFOV