Il consorzio del progetto H2020 PROSPECT+ invita i Comuni a partecipare al programma di rafforzamento delle capacità incentrato sul finanziamento innovativo.

Dal 2017 PROSPECT+ ha permesso a oltre 300 partecipanti di acquisire competenze vitali e conoscenze approfondite su schemi innovativi di finanziamento per l’implementazione di misure di efficientamento energetico e più in generale di azioni per la mitigazione del cambiamento climatico.

PROSPECT+ offre a città, regioni e agenzie per l’energia una piattaforma unica per l’apprendimento tra pari e lo scambio in schemi di finanziamento innovativi come contratti di rendimento energetico, o cooperative per comunità energetiche, su misura per migliorare azioni locali e regionali in materia di energia e clima.

Due le call disponibili: la “classica” in inglese per partecipare al programma di peer learning a livello europeo e una speciale, per partecipare al progetto in italiano, rivolta ai nostri Comuni.

Il programma è gratuito, garantisce accessibilità e inclusività, e copre 5 aree tematiche: edifici pubblici, edifici privati, illuminazione pubblica, trasporti e intersettoriale.

Il quarto e ultimo ciclo di apprendimento prenderà il via nel mese di maggio 2024. È possibile partecipare al bando fino al prossimo 1 marzo.

Per chi fosse interessato, il 22 gennaio 2024 si è tenuto un incontro di presentazione (in inglese) che è possibile rivedere A QUESTO LINK.

Ulteriori info per il programma in italiano:

qui è presente un piccolo video introduttivo su come funziona il ciclo di apprendimento;

qui sono consultabili le linee guida (in italiano);

qui il link per partecipare al programma: i) application form in Italiano e ii) application form in inglese