Con la circolare RGS n. 1/2024 il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori, in attuazione della Riforma PNRR 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazione e delle Autorità Sanitarie” (Missione 1, Componente 1).

La riduzione dei tempi di pagamento di PA e Autorità Sanitarie costituisce una delle riforme abilitanti del PNRR e prevede che, entro il primo trimestre 2025, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per le Amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Per supportare i Comuni e il personale degli uffici tecnici in maniera concreta e operativa negli adempimenti spettanti per il raggiungimento dell’obiettivo PNRR, il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/MB – Direzione Generale Nord-Ovest e ANCI Piemonte organizzano l’incontro dal titolo “Monitoraggio Piattaforma Crediti Commerciali: adempimenti 2024“, che si terrà giovedì 23 febbraio a partire dalle ore 11 nella sede della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, in Corso Vinzaglio 8, a Torino.

Al termine dell’incontro è prevista una sessione dedicata alle richieste da parte dei Comuni, che possono far pervenire eventuali domande a info@anci.piemonte.it entro la mattinata del 22 febbraio.

L’evento sarà fruibile anche online A QUESTO LINK.

Si chiede di confermare la partecipazione in presenza compilando l‘apposito FORM.