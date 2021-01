Con un comunicato dello scorso 20 gennaio, la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno invita i Comuni a trasmettere i rendiconti sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2020 direttamente alle Prefetture locali e non alla stessa Direzione, così come previsto, da ultimo, dalla circolare n.1 del 13 gennaio 2021.

Alle Prefetture vanno inoltrate anche le comunicazioni relative al numero di sezioni ospedaliere e di seggi speciali Covid destinatari di rimborsi maggiorati.