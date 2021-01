“Quella alla Finanza locale è una delega di fondamentale importanza per i Comuni, ad iniziare dal supporto per le attività nel comparto, soprattutto nell’ultimo anno in cui si è avuto un impatto partendo dalla gestione del DL ristori passando per il rilancio degli investimenti locali e per le tematiche dovute alla straordinarietà sotto il profilo della finanza che i Comuni hanno dovuto affrontare in situazione di emergenza pandemica”.

Così Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato ANCI alla Finanza Locale protagonista del nuovo appuntamento con “Parola di Delegato”. Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano e specializzato in Economia delle Amministrazioni Pubbliche, Canelli guida la seconda città del Piemonte dal 21 giugno 2016. È socio e amministratore di Europol S.a.s. e Responsabile Servizi Sicurezza Aziendale e Commerciale. Fino al 2014 è stato inoltre collaboratore dell’ufficio Business Development della Fondazione Filarete di Milano.

“Ci sono tante tematiche che sono ancora sul campo come con il rapporto con i Ministeri per cercare di gestire al meglio questa fase, partendo dal Fondo di solidarietà comunale come per le sfide prossime e future in termini di capacità di spesa da parte dei Comuni sulla massa di investimenti che dovranno essere gestiti anche con il Recovery Plan. Siamo a disposizione come ANCI per poter dare tutto il supporto tecnico possibile ai Comuni”, conclude Canelli, da pochi mesi presidente della Fondazione IFEL.