“Posso assicurare che i sindaci piemontesi hanno sempre speso bene i denari che avevano a disposizione. In questi giorni i colleghi dei comuni piemontesi colpiti stanno lavorando nel fango e ho sentito personalmente alcuni di loro piangere per la situazione drammatica del loro territorio”.

Così il presidente di ANCI Piemonte Andrea Corsaro che, nelle scorse ore, ha ricevuto a Vercelli il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, impegnato in un sopralluogo nei territori flagellati dal maltempo.

“Dare la colpa ai sindaci dicendo che sono inadempienti è ingiusto e contrario alla verità, la verità è che mancano le risorse”, ha aggiunto Corsaro commentando le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Costa sulla mancata spesa, da parte dei Comuni, dei fondi contro il dissesto idrogeologico.

Poi, nel corso dell’incontro, l’annuncio del governatore Cirio: “Nelle prossime ore porterò a Roma la voce di un Piemonte profondamente colpito dall’ennesima emergenza. Che non è capitata a novembre, come eravamo abituati, ma all’inizio di ottobre: se non interveniamo subito con urgenza, il mese prossimo rischiamo di trovarci in una situazione ancora più grave”.