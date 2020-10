Il progetto Penisola sociale – nato dalla collaborazione tra Cittalia, Anci, Fondazione IFEL e il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre – organizza un ciclo di tre incontri on line per fare il punto sugli elementi rilevanti della Legge 328/2000 a venti anni dalla sua emanazione.

Dopo il successo del primo incontro, un nuovo webinar dedicato al tema dello sviluppo del benessere dei territori nel dopo-Covid è in programma martedì 6 ottobre 2020 dalle ore 10:30 alle 12:30.

Si parlerà di aree interne, di zone rurali e di città, mettendo in luce il ruolo delle amministrazioni comunali, del terzo settore, delle politiche nazionali e degli altri attori (istituzionali e non) che supportano i comuni nell’elaborazione delle risposte ai bisogni.

A distanza di vent’anni dall’emanazione dalla legge quadro 328/2000, il welfare locale rischia una condizione di stagnazione o addirittura di involuzione in tutte quella realtà in cui sono presenti 4 condizioni strutturali: forte calo demografico, l’impennarsi dell’indice di vecchiaia, la compresenza di bassi livelli occupazionali e di reddito pro capite.

Troppo spesso il sistema dei servizi oggi si realizza attraverso un ventaglio di interventi frammentati, discontinui e temporanei, capaci di soddisfare parzialmente i bisogni di alcune categorie svantaggiate, senza una presa in carico che punti a ridurre le condizioni di svantaggio e di isolamento o di generare le giuste territoriali e quindi lo sviluppo locale.

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili dopo il seminario su Penisola Sociale e sul sito IFEL nella sezione materiali didattici dell’area Documenti e pubblicazioni.

“Lo sviluppo territoriale e il welfare locale”

Martedì 6 ottobre 2020 | ore 10:30 – 12:30

