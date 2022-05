Da alcuni giorni è possibile richiedere i contributi economici stanziati dal Governo a sostegno dei rifugiati ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Si tratta di un sostegno economico per massimo di 3 mesi, pari a:

300 euro al mese per gli adulti

150 euro al mese per i minori

Per presentare l’istanza il richiedente deve aver trovato una sistemazione autonoma, anche presso parenti o famiglie ospitanti, per almeno dieci giorni nell’arco di un mese. Non potranno accedere agli aiuti i rifugiati che al momento sono alloggiati presso strutture pubbliche, come i Centri di assistenza straordinaria o le strutture per l’accoglienza diffusa.

Per avere diritto al contributo occorre aver presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea all’Ufficio immigrazione della Questura di competenza, dove viene assegnato il codice fiscale necessario per la compilazione della domanda. Occorre, inoltre, possedere un numero di telefono e un e-mail.

La domanda per il contributo va presentata entro il 30 settembre 2022 tramite il portale dedicato A QUESTO LINK.

Una volta presentata la domanda, Poste Italiane invierà un SMS di conferma agli interessati, che potranno ritirare il contributo presso qualsiasi ufficio postale.