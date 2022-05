Dopo il successo dei webinar “Sicuri di essere sicuri? Privacy e cybersecurity per gli Enti locali”, parte la nuova rassegna del CSI volta a promuovere la conoscenza in materia di sicurezza informatica privacy e protezione dei dati personali.

Il tema del primo webinar di questa seconda “stagione” dedicata alla PA locale è la cybersecurity. L’evento si svolgerà mercoledì 25 maggio dalle ore 10 alle 11:30.

Ormai quotidianamente i media ci informano di enti e aziende cadute vittime di attacchi hacker, con conseguenti danni legati al furto e alla diffusione dei loro dati. Titolare, Responsabile del Trattamento, DPO, CISO e Autorità Garante Privacy sono tra i principali attori che intervengono nel processo di analisi, gestione e valutazione di un attacco hacker che ha impatto sui dati personali. Cosa ci attende nei prossimi mesi? Cosa fare e cosa non fare in queste situazioni critiche? Quali azioni preventive e quali attività post incident attivare per mitigare i danni? Come tutelare gli interessati?

All’evento parteciperà il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta.