Il ruolo dell’FWA (Fixed Wireless Access) per il superamento del digital divide nelle aree rurali e montane sarà al centro di un webinar organizzato da Anfov, ANCI Piemonte e Uncem per martedì 30 marzo alle ore 16.

All’incontro parteciperà Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte e membro della Commissione Innovazione tecnologica e Attività produttive di ANCI nazionale.

“In piena emergenza Covid – spiega Pianetta – il tema della connettività è diventato prioritario: la diffusione dello smart working e della DAD hanno contribuito notevolmente alla crescita della domanda di connettività. Basti pensare, ad esempio, a tutti i dipendenti pubblici costretti a collegarsi da casa. Purtroppo però, nell’era in cui internet è diventato un diritto, l’ultimo rapport Auditel-Censis parla di 3,5 milioni di famiglie ancore prive di connessione, a dispetto di tutti gli annunci e dei vari interventi normativi introdotti, a colpi di decreto, negli ultimi anni”.

In quest’ottica si inserisce l’apporto della tecnologia FWA, uno strumento in più nella sfida generale legata al tema della connettività e dell’accesso alla rete. “Una soluzione importante – continua Pianetta – che, in attesa del 5g, dovrebbe mettere una pezza alle lacune della BUL, fornendo una connessione adeguata alle aree remote del Paese e a quelle porzioni di città dove la banda ultralarga fatica ad arrivare in modo ottimale”.

Temi quanto mai attuali, che saranno oggetto dell’evento del prossimo 30 marzo. La partecipazione è gratuita attraverso la piattaforma Microsoft Teams A QUESTO LINK.