Grazie al progetto CLAIRE (acronimo di ”loCal AuthoritIes for a gReener Europe”) la città di Asti sarà capofila di una rete di città europee che si confronteranno sui temi caldi dell’ambiente con lo scopo di elaborare piani di azione locale. Di recente, il Comune di Asti si è infatti aggiudicato il bando europeo “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – Network of Town 2022”. La proposta astigiana è uno dei 31 progetti finanziati dal programma CERV e vede come partner l’ANCI Piemonte, che affiancherà la città nella realizzazione degli eventi, organizzando in particolare un corso di approfondimento sulle tematiche del “green deal” in collaborazione con lo IUSE (Istituto Universitario Studi Europei) e predisponendo inoltre la conferenza conclusiva.

Sono previsti ben 7 incontri internazionali sui temi dell’ambiente con il coinvolgimento delle citta spagnole di Quart de Poblet e Mancomunitat Interprovincial de l’Horta Sud, l’Associazione dei comuni del Mar Nero (UBBSA) in Bulgaria, le città di Alba Iulia in Romania e Setúbal in Portogallo.

L’intero progetto verrà presentato ufficialmente il 29, 30 e 31 marzo ad Asti. Da segnalare il convegno in programma giovedì 30 marzo in Sala Pastrone (in Via al Teatro n. 2) dal titolo “L’ Unione Europea e lo sviluppo sostenibile: dal Green Deal ai piani di azione locale delle città”. Interverranno il sindaco Maurizio Rasero e gli assessori comunali Loretta Bologna e Luigi Giacomini. Alcune scuole esporranno esperienze di educazione ambientale. Previsto l’intervento di Manuela Marsano, esperta di progettazione e fondi europei e coordinatrice del punto di contatto nazionale CERV che finanzia il progetto CLAIRE. Tra i relatori anche Paolo Biancone, docente del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, con un intervento dedicato alle linee programmatiche dell’Europa in materia ambientale. Al kick-off meeting parteciperà Pier Sandro Cassulo, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alle Politiche comunitarie e ai Progetti europei.

L’incontro è aperto a tutti, l’ingresso è gratuito ma è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo scaricabile a questo link.