Si concluderà al Sermig di Torino il percorso del progetto SPRING, iniziativa del Comune di Borgomanero (NO) sul tema della solidarietà in tempo di Covid che ha coinvolto sei Comuni europei e l’ANCI Piemonte.

Acronimo di Solidarity IN PRoGress”, il progetto SPRING si è articolato in sette incontri internazionali con l’obiettivo far emergere soluzioni ed esperienze innovative messe in atto su più fronti in piena emergenza pandemica: protezione civile, sistemi educativi e sanitari, volontariato, impegno civico e supporto alle fasce più vulnerabili sono stati i temi affrontati dal progetto. Nel corso degli incontri, i partner di SPRING – i Comuni di Quart de Poblet in Spagna, Aksakovo in Bulgaria, Ziebice in Polonia, Stip in Nord Macedonia, Digne-les-bains in Francia, Bad Mergentheim in Germania – hanno condiviso e messo a fattor comune criticità e buone pratiche riscontrate nei rispettivi territori di provenienza.

L’evento conclusivo di Torino consentirà di tirare le somme di questa importante iniziativa e di condividere gli spunti e le idee emerse durante i due anni di scambi e incontri internazionali.

IL PROGRAMMA