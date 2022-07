Cooperazione e solidarietà in tempo di Covid con un’attenzione particolare al funzionamento del sistema sanitario e alla tutela della salute. È il mantra del progetto europeo SPRING – Solidarity IN PRoGress, che in queste ore è approdato a Stip (Nord Macedonia) per il quinto incontro internazionale dell’iniziativa che coinvolge sette Comuni europei e ANCI Piemonte e vede come capofila la città di Borgomanero, in provincia di Novara. Agli eventi, otto in tutto, partecipano amministratori locali, funzionari e volontari dei Comuni coinvolti, pronti a raccontare le esperienze vissute in questi anni nella gestione dell’emergenza epidemiologica.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma EU for Citizens, con l’obiettivo di raccogliere e mettere a fattor comune le buone pratiche in materia di gestione delle emergenze. Presenti a Stip il vicesindaco di Borgomanero e vicepresidente di ANCI Piemonte Ignazio Stefano Zanetta, il direttore medico dell’ospedale di Borgomanero – ASL Novara Arabella Fontana e una delegazione di ANCI Piemonte.

Soddisfatto il vicepresidente Ignazio Stefano Zanetta: “Cooperazione e solidarietà sono valori fondamentali, in grado di unire e di creare condivisione. Gli incontri del progetto SPRING rappresentano importanti momenti di confronto e di condivisione che aprono la strada a collaborazioni e progetti futuri”.