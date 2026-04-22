ANCI Piemonte e Fondazione CRT lanciano un’iniziativa strategica dedicata ai Comuni che desiderino potenziare la propria capacità di intercettare e gestire i finanziamenti europei.

Venerdì 15 maggio alle ore 11, nel Salone d’Onore della Fondazione CRT a Torino, sarà presentato ufficialmente “Percorsi Europei. La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”.

Nelle prossime settimane, i Comuni piemontesi inizieranno un cammino di crescita strutturato, articolato nelle seguenti fasi:

formazione sull’europrogettazione, con contenuti pensati per essere subito utili al lavoro quotidiano degli enti;

co-progettazione su bandi europei reali, con un affiancamento nella costruzione delle candidature e di strumenti operativi utili;

supporto alla creazione o al rafforzamento di “referenti Europa” all’interno delle amministrazioni, per dare continuità nel tempo al lavoro sui progetti.

Durante l’evento interverranno anche i punti di contatto nazionali dei programmi URBACT, EUI (European Urban Initiative) e CERV (Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori) che illustreranno alcune opportunità interessanti per i Comuni e risponderanno alle domande del pubblico.

Saranno, inoltre, presentate le esperienze significative dei Comuni di Borgiallo (TO) e Borgomanero (NO), a testimonianza di come anche realtà di dimensioni medio-piccole possano sviluppare importanti azioni in materia di europrogettazione.

In questi anni, il Comune di Borgomanero ha scelto di investire in modo continuativo sulle relazioni internazionali e sui progetti europei, costruendo nel tempo una piccola squadra interna dedicata e avvalendosi del supporto di ANCI Piemonte per la progettazione e la gestione delle iniziative. Il Comune di Borgiallo, capofila di un progetto CERV, ha dimostrato come anche una realtà di piccole dimensioni possa coordinare una rete internazionale, attivare partenariati europei e rafforzare il senso di cittadinanza europea e la partecipazione delle comunità locali.

L’evento del 15 maggio consentirà di avviare un confronto in vista della selezione dei Comuni che accederanno al percorso di formazione e co-progettazione proposto da ANCI Piemonte e Fondazione CRT. Sono invitati a partecipare funzionari e amministratori locali interessati a rafforzare le competenze del proprio ente e a rendere più vicina e concreta la dimensione europea per le loro comunità.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posto disponibili, con prenotazione obbligatoria . Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it