La semplificazione normativa e la rigenerazione urbana sono stati al centro del convegno dal titolo “Semplificazione e rigenerazione. Strumenti per lo sviluppo regionale”, svoltosi martedì 21 aprile nell’auditorium del Centro Congressi della Regione Piemonte.

All’iniziativa – organizzata dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) del Piemonte e della Valle D’Aosta, in collaborazione con l’assessore regionale all’Urbanistica e Confindustria Piemonte – ha partecipato la vicepresidente all’Urbanistica di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa, che ha ribadito il contributo dato dall’associazione in fase di predisposizione della legge regionale “Cresci Piemonte” sottolineando, inoltre, l’importanza del dialogo tra istituzioni e categorie economiche per lo sviluppo del territorio.

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