Prosegue il ciclo di webinar organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’ANCI.

Il prossimo incontro si terrà martedì 11 giugno, dalle ore 11 alle 13, con l’obiettivo di illustrare la Nota MLPS prot. 10136 del 31 maggio u.s. relativa al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2024, a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Verranno inoltre illustrate le funzionalità della Piattaforma Multifondoin vista del termine del 28 giugno p.v. per l’inserimento dei dati richiesti, termine oltre il quale la Piattaforma non consentirà alcuna ulteriore operazione di inserimento/modifica. I dati inseriti e trasmessi saranno considerati come attestazione di spesa.

Il webinar è indirizzato a Comuni ed ATS e in particolare ai legali rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari delle risorse del Fondo per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale, ai dirigenti/coordinatori degli ATS e ai referenti della rendicontazione delle risorse delle quote del fondo povertà.

ISCRIZIONI A QUESTO LINK

Per saperne di più: