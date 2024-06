Il MASE e il GSE hanno aggiornato le funzionalità della Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici (PUN) con l’introduzione di una nuova area riservata a Pubbliche amministrazioni, Regioni, Provincie e Comuni tramite la quale sarà possibile accedere a mappe interattive, in costante aggiornamento, che forniscono dati e statistiche utili per visualizzare lo stato di avanzamento dei punti di ricarica, mappare la diffusione di auto elettriche, nonché lo stato di sviluppo della rete di ricarica nazionale agevolando così la pianificazione di nuove infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Conseguentemente, è stato aggiornato il Manuale Utente della PUN aggiungendo una specifica sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione.

