“Cari colleghi sindaci d’Italia è con grande piacere, da presidente di ANCI Piemonte, che vi do il benvenuto e vi invito a venire a Torino dal 20 al 22 novembre per l’Assemblea congressuale nella quale eleggeremo il nostro prossimo presidente nazionale”.

Così Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco (VC) e presidente di ANCI Piemonte, in un videomessaggio per la video-rubrica “Verso Torino”, a cura dell’ufficio stampa di ANCI nazionale.

“Vi aspetto soprattutto perché potremo confrontarci sui tanti temi che i nostri Comuni ‘sentono’ come propri. In modo particolare in questo momento, in cui la legge Finanziaria sta approdando in Parlamento dove dovremo confrontarci e portare le nostre istanze per far sentire la voce dei Comuni. Vi aspetto e ci vediamo a Torino”.