In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il prossimo 10 ottobre, il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, chiede a tutte le amministrazioni pubbliche italiane di illuminare di verde edifici e monumenti simbolo nelle notti del 9, 10 e 11 ottobre.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale, che è in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione (mentre i servizi sono sempre più carenti), e di favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale con lo scopo di promuovere le attività di tutela e di informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale, quest’anno la giornata ha come claim: “È tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di richiamare l’attenzione nei confronti di una vera e propria emergenza sociale, in un momento particolarmente delicato come quello attuale.