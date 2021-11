“Io credo che la forza della parola, la forza del ragionamento, devono superare la violenza e credo che ricordare quello che è accaduto nel passato ci può aiutare nel futuro, soprattutto insegnando alle nuove generazioni ad evitare che queste cose possano accadere nuovamente”. Così il presidente di ANCI nazionale, Antonio Decaro, in occasione della giornata nazionale dell’unità nazionale e delle forze armate.

“Nella Capitale – ha ricordato Decaro – i 35 sindaci dei capoluoghi di provincia hanno accompagnato il presidente Mattarella in un giorno simbolico per noi, per ricordare il valore delle tante persone, tante donne e tanti uomini, che hanno perso la vita anche per farci vivere in un paese più democratico. La nostra Costituzione ripudia la guerra, tutte le guerre, quelle più grandi e quelle più piccole che magari sono poco visibili anche sui media. È importante ricordare quello che è accaduto durante la prima e la seconda guerra mondiale”

“Negli ultimi mesi – ha concluso il presidente ANCI – le celebrazioni si sono svolte con poche persone presenti per evitare assembramenti. Per fortuna abbiamo superato questo momento difficile. Ci avviciniamo alle festività natalizie e sarà l’occasione anche per riscoprire il calore e la voglia di stare insieme”.