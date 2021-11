È online il nuovo sito di Penisola sociale, l’osservatorio sulle pratiche sociali nelle autonomie locali che, a partire dal ventennale della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha avviato un percorso di approfondimento e confronto a più voci tra istituzioni, mondo accademico, portatori di interesse ed esperti nell’ambito delle politiche di welfare.

Il sito, rinnovato nelle funzionalità e arricchito con nuove sezioni e contenuti, è uno spazio virtuale di informazioni utili per la ricerca e il monitoraggio sui servizi sociali, un ampio repository di esperienze, servizi, studi e ricerche, un ambiente di lavoro virtuale, di apprendimento e scambio.

Attivando le notifiche e navigando www.penisolasociale.it è possibile seguire tutte le iniziative organizzate nell’ambito di Penisola Sociale, rivedere conferenze e seminari, video-interviste a testimoni e protagonisti del welfare, scaricare pubblicazioni e approfondimenti, rimanere aggiornato su iniziative e contenuti formativi.

Il sito ha due obiettivi centrali:minformare sui temi-chiave della Legge n. 328/00 con una doppia prospettiva: cosa tenere e cosa modificare dopo venti anni dall’approvazione della Legge; favorire la raccolta e la diffusione di soluzioni amministrative, organizzative ed ecosistemiche che attengono cioè alle relazioni del Comune con altri attori, istituzionali e non.

Il tema prioritario per il 2021, raccontato attraverso le pagine del sito, è l’integrazione socio-sanitaria, quale area di sovrapposizione per eccellenza tra il settore sociale e quello sanitario, in quanto elemento chiave del sistema di gestione delle politiche locali del welfare, così duramente messo alla prova durante la pandemia.

In attesa della Conferenza nazionale sull’integrazione socio-sanitaria organizzata online da Penisola sociale il prossimo 29 novembre, se ne parli in una video intervista con l’onorevole Livia Turco, coordinatrice del gruppo di lavoro “interventi sociali e politiche per la non autosufficienza”, istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il sito di Penisola sociale è indirizzato prioritariamente al mondo dei Comuni, a chi è chiamato a prendere decisioni strategiche, a programmare politiche di welfare, a chi è invece chiamato a prendere decisioni operative e infine a chi è chiamato a erogare i servizi territoriali.

Il sito si rivolge anche a un pubblico più ampio costituito da studiosi, ricercatori e studenti che possono trovare nel sito una serie di informazioni, esperienze, documentazione di approfondimento.