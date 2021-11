La Fondazione Compagnia di San Paolo ha presentato il bando “Next Generation WE” – Competenze, strategie, sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni, ideato per aiutare gli Enti pubblici territoriali del nord ovest a gestire in maniera efficace le opportunità di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il bando, messo a punto in sinergia con le ANCI regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, mira a fornire competenze personalizzate a Comuni e Unioni di Comuni delle tre regioni, attraverso lo sviluppo di progettazioni aventi i requisiti di finanziabilità nella cornice del PNRR. In particolare, la Fondazione Compagnia di San Paolo intende contribuire al rafforzamento del capitale umano degli Enti locali.

Gli obiettivi specifici del Bando sono i seguenti:

rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti rilevanti per il territorio aventi i requisiti di finanziabilità nella cornice del PNRR;

promuovere azioni con elevate caratteristiche di effetto leva;

stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte ad espandere la scala implementativa degli interventi, creando così “ponti” tra territori che presentano esigenze e aspirazioni simili;

rafforzare le competenze e l’esperienza dello staff degli enti pubblici territoriali, creando un asset in termini di know-how assorbito e valorizzabile;

favorire, negli enti pubblici territoriali, una maggiore centralità della progettazione per permettere di accelerare in maniera sistematica il percorso dall’idea al cantiere.

Comuni e Unioni di Comuni (incluse le Comunità montane) possono candidare al bando una sola proposta se il soggetto proponente ha una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, due proposte se il soggetto proponente ha una popolazione compresa tra i 50.000 e i 150.000 abitanti, quattro proposte se il soggetto proponente ha una popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

È auspicabile che la proposta venga strutturata in partnership, anche con il supporto delle ANCI regionali. La Fondazione Compagnia di San Paolo sosterrà i costi per il supporto consulenziale orientato alla progettazione di interventi finanziabili nell’ambito delle sei Missioni del PNRR ed il sostegno mirato ad attività di formazione per il personale interno degli Enti.

I soggetti ammissibili potranno avvalersi di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti individuati dalla Fondazione, la quale sarà poi a disposizione per rispondere a richieste di chiarimento, compresi i quesiti connessi all’individuazione di specifiche expertise funzionali allo sviluppo delle progettazioni. Le domande potranno essere ricevute in forma scritta entro il 21 gennaio 2022.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta è pari a 80.000 euro. Le proposte di candidatura al bando dovranno pervenireentro e non oltre le ore 16:00 del 31 gennaio 2022. Per presentare la candidatura è obbligatorio utilizzare la procedura ROL richieste on-line, nella sezione “Contributi” del sito della Fondazione, accedendo all’apposita modulistica dedicata al Bando.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail nextgenerationwe@compagniadisanpaolo.it.

Domande di natura tecnica sulla compilazione della ROL potranno essere poste all’indirizzo assistenzarol@compagniadisanpaolo.it.

La Fondazione Compagnia di San Paolo organizzerà dei webinar di presentazione del bando e di approfondimento sulle Missioni del PNRR secondo il calendario scaricabile da questo link. Durante i webinar saranno analizzate le componenti di investimento a favore degli enti pubblici territoriali e alcune tematiche trasversali utili alla redazione delle proposte. Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi cliccando qui.

Nella sezione Contributi del sito della Compagnia di San Paolo è possibile scaricare il bando completo.