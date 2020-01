Il 2020 di Publica-Scuola Anci per giovani amministratori inizia con tre importanti appuntamenti formativi rivolti a Sindaci, assessori e consiglieri comunali under 36.

Il primo è in programma a Bari, dal 6 all’8 febbraio, con il seminario intitolato “BILANCIO DI PREVISIONE. Regole, definizione e iter di approvazione”.

Organizzato in collaborazione con la Fondazione iFEL, l’evento è finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle finalità, la normativa e l’iter di approvazione del documento. Dopo una prima sessione di attività d’aula frontale, i partecipanti saranno divisi in gruppi e dovranno arrivare a presentare un bilancio in equilibrio, tenendo presente le molteplici richieste di impieghi di spesa. I posti disponibili sono 40, il lavoro in team ha lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze e la crescita personale.

L’ANCI sosterrà le spese di vitto e alloggio per tutta a durata delle attività. Gli amministratori interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro il 26 gennaio 2020 compilando l’apposito form on line.

Per maggiori informazioni sul seminario e sui requisiti di partecipazione, si rimanda all’Avviso di selezione.

Il secondo appuntamento è quello con il seminario “Disegno, gestione e valutazione di politiche innovative a livello locale”, in programma a Bergamo dal 20 al 22 febbraio.

Organizzato in collaborazione con MIP – Politecnico di Milano, l’evento è finalizzato ad approfondire gli elementi caratteristici, le tecniche di definizione e le modalità di valutazione delle politiche pubbliche a livello locale, analizzando allo stesso tempo anche una serie di caratteristiche dell’azione politica contemporanea.

La metodologia proposta prevede un mix tra metodologie didattiche tradizionali (lezioni teoriche e metodologiche d’aula) e modalità maggiormente orientate all’interazione e coinvolgimento dei partecipanti (testimonianze di esperti e di practitioners, simulazioni e lavori di gruppo), mirate a trasmettere ai partecipanti gli elementi di base funzionali da un lato alla costruzione, gestione e valutazione delle politiche pubbliche a livello locale, e dall’altro all’attivazione di circuiti di informazione, partecipazione e consenso da parte dei cittadini.

I posti disponibili sono 40.

L’ANCI sosterrà le spese di vitto e alloggio per tutta a durata delle attività. Gli amministratori comunali under 36 interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro il prossimo 31 gennaio compilando l’apposito form on line.

Per maggiori informazioni sul seminario e sui requisiti di partecipazione, si rimanda all’Avviso di selezione.

Infine, il 23 gennaio partirà il ciclo di 4 webinar dal titolo “L’amministrazione “aperta” come amministrazione digitale. I Comuni nativamente digitali come infrastruttura dei servizi in rete per i cittadini e piano triennale per l’informatica”.

Il corso si pone l’obiettivo di tracciare il percorso che un’amministrazione locale deve intraprendere per essere completamente digitale e “aperta”, a partire dall’informatizzazione di tutti i processi e delle procedure interne fino ad arrivare all’esposizione dei propri servizi a cittadini ed imprese in modalità esclusivamente online.

Di seguito i webinar:

– Il Comune digitale, 23 gennaio 2020

– Linee guida per la progettazione e realizzazione del comune digitale, 29 gennaio 2020

– La trasformazione digitale della PA italiana, 10 febbraio 2019

– Il responsabile per la transizione al digitale, 19 febbraio 2020