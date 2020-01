È stata pubblicata sul sito del MIUR la procedura pubblica per l’erogazione di contributi (98 milioni di euro) per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici destinati ad uso scolastico e censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES), in esecuzione del decreto del MIUR del 29 novembre 2019, prot. n. 1111.

Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile a partire dalle ore 10 del prossimo 24 gennaio e fino alle ore 15 del 27 febbraio 2020.

Possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di ogni ordine e grado, di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

L’importo massimo del contributo per gli interventi per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) è pari a € 70.000,00; per gli edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali) è pari a € 100.000,00. Il 30% delle risorse sono destinate alle Province e alle Città metropolitane, mentre la restante percentuale è a favore dei Comuni. È redatta una graduatoria per ogni singola regione nell’ambito dei massimali assegnati.

La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di criteri quali la vetustà degli edifici adibiti ad uso scolastico con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970, il numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, il livello di adeguamento alla normativa antincendio. A parità di punteggio varrà il criterio di selezione del “primo arrivato”.

Le graduatorie distinte per Comuni e/o Unioni Comuni e Province/Città metropolitane saranno rese disponibili online entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Gli stanziamenti a favore dei beneficiari verranno effettuati direttamente dal Ministero a partire dall’esercizio finanziario 2020.