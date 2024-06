È online il nuovo avviso di selezione del ForsAM XII – Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale nato nell’ambito di Publica, Scuola ANCI per giovani amministratori.

Il ForsAM, giunto alla sua dodicesima edizione, è un corso di formazione della durata complessiva di 300 ore suddivise fra attività d’aula, lezioni on line, project work, studio individuale, lavoro di gruppo. L’iniziativa si rivolge ai giovani amministratori locali che intendano investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze. L’obiettivo è quello di fornire appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e per sviluppare una visione di futuro nelle scelte politiche di medio periodo.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12:00 del 26 giugno 2024 (CLICCA QUI)

SCARICA IL BANDO